Сёла Курганской области получили широкополосный доступ в Интернет

За время реализации проекта по развитию информационной инфраструктуры, стартовавшего в 2019 году, на территории региона компания «Ростелеком» при поддержке правительства области подключила к Интернету более полутора тысяч социально-значимых объектов. Из них только в этом году 631.

- Мы построили цифровую инфраструктуру почти в шести сотнях сёл, - рассказал в ходе состоявшейся пресс-конференции директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский. - Во многие населённые пункты пришла оптоволоконная связь. Там её просто не было. Для этого мы построили две тысячи двести километров новых оптических сетей. Некоторые прокладывали вместе с Газпромом во время строительства газопроводов.

Теперь, к завершению федерального проекта «Информационная инфраструктура», в сёлах Курганской области доступ к высокоскоростному интернету получили ФАПы, школы, пожарные части, отделения полиции, библиотеки, дома культуры, администрации сельсоветов и, конечно же, сами жители. По словам Владимира Барвинского, в этом году потребление Интернет трафика возросло практически в два раза по сравнению с прошлым годом и удовлетворение растущих запросов необходимо обеспечивать. Эта работа в отношении, в частности, социально-значимых объектов проводится благодаря и сотрудничеству компании с правительством области.

- Основные направления, заключённого соглашения между правительством области и ПАО «Ростелеком» касаются технического сопровождения, сотрудничества в научно-технической сфере, содействия в реализации различных федеральных программ. Взаимодействие широкое, – пояснила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова. – Обеспеченные возможности позволяют нам реализовывать в регионе федеральные проекты по развитию информационной инфраструктуры, подключения социально-значимых объектов к широкополосному доступу в Интернет по государственному контракту и устранению цифрового неравенства.

Стоимость всего объёма работ по созданию информационной инфраструктуры составила порядка полутора миллиардов рублей. Все эти средства были выделены из федерального бюджета.

Что касается цифровой трансформации, объявленной Президентом России в Указе о национальных целях, то она будет продолжена. То есть основные отрасли экономики и социальной сферы должны быть полностью обеспечены возможностями пользования цифровыми технологиями, социально-значимые услуги для населения уже предоставляются в электронном виде, максимальное число домохозяйств получат доступ к широкополосному Интернету. Также необходимо увеличивать вложения в развитие отечественных цифровых технологий. А сейчас по поручению вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко регионы, в том числе и Курганская область, к концу декабря должны принять программу цифровой трансформации пока на ближайшие три года. В целом срок реализации программы рассчитан до 2030 года.

Константин Сапунов.