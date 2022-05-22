Татары Зауралья – за укрепление межнациональных отношений

Председатель Курганской региональной общественной организации «Татары Зауралья» Марат Юнусов рассказал журналисту медиахолдинга «Новый мир» о том, как на каких патриотических традициях своего народа они воспитывают подрастающее поколение:

- Ичкинские татары – коренные жители Зауралья. Они ещё со времён Екатерины Второй были здесь служивым сословием. Семейный уклад строился на почитании старших и был патриархальным. На протяжении веков ичкинские татары несли службу по охране границ Российской Империи от кочевников, принимали участие в дипломатических миссиях в пограничные Ханства, Бухарский эмират, ОсманскуюИмперию. Участвовали в Отечественной войне 1812 года. За всю историю среди зауральских татар не зафиксирован ни один случай предательства или измены Родине. Это самые настоящие патриоты России. Сейчас мы эти качества передаём нашей молодёжи. Рассказываем о подвиге их дедов в годы Великой Отечественной войны. Проводим массу патриотических мероприятий, особенно приуроченных ко Дню Победы. Межнациональная дружба в России – без неё просто никак, потому что страна наша многонациональная. Мы прививаем молодым людям уважение ко всем религиям. В Курганской области с этим всё чётко выстроено. Наши имамы рекомендуют молодёжи получать духовное образование в тех мусульманских центрах России, где получали его наши предки, преподавалось правильное понимание учения Пророка.

Фото из открытых источников.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.