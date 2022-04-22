Татьяна Михайлова: «Для народа это большой праздник»

Соревнования на призы областной газеты проводились с 1940 года. В минувшие два забегов не было. Помешала пандемия. Возвращения эстафеты на улицы областного центра и участники, и болельщики, и организаторы ждут с особым волнением. Это будут юбилейные восьмидесятые старты. Мастер спорта международного класса, обладательница Кубка Европы, финалистка Чемпионата мира, чемпионка России известная курганская легкоатлетка Татьяна Михайлова (до замужества Григорьева) в нашей эстафете участвовала с десяток раз, неоднократно побеждала, была главным судьёй. Сейчас она занимает пост президента Федерации лёгкой атлетики Курганской области. Ей хорошо знакомы дух спортивного соперничества, радость победы, эмоциональный подъём, который испытывают все преодолевающие каждый свою дистанцию.

«Садики очень красочно, живо принимают участие в эстафете, потому что очень много эмоций, - с улыбкой говорит Татьяна Олеговна. - Родители болеют за каждого участника. Те очень стараются передать палочку первыми. Захватывающее зрелище».

Детские сады, школы, колледжи, вузы, трудовые коллективы, ветераны – к участию в спортивном празднике сейчас готовятся атлеты всех возрастов.

«Для народа - это большой праздник. Выходят болельщики, друзья, коллеги, родственники спортсменов. Это очень массово, значимо для города, красочно. Такую традицию необходимо продолжать из года в год», - Уверена Татьяна Михайлова.

Константин Сапунов. Фото Владислава Шелепова.

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