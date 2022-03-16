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Татьяна Уварова: «Нельзя идти против своей семьи, против своей армии, против своей страны»

О ситуации, сложившейся в Украине.

15 марта, 2022 - 15:35

Координатор регионального отделения Российского военно-патриотического общества Татьяна Уварова прокомментировала ситуацию, сложившуюся в стране и в мире:

- В последние время с разных сторон сыплется много мнений и критики о принятом решении по проведению спецоперации. Я тоже против войны, это разрушение, смерть людей. Сегодняшняя ситуация вносит коррективы и в мою жизнь, накладывает отпечаток на устоявшийся уклад, ближайшие планы. Знаю, что никто не восторге от происходящего. Меня беспокоит и наше будущее. Но что хотелось сказать. Как бы все не происходило и чтобы не происходило, никогда нельзя идти против своей семьи, против своей армии, против своей страны. Тем людям, которые пишут критикующие посты и комментарии, рекомендую их удалить, прекратить свою разрушительную деятельность против нашей страны. Потому что в это время, когда идут боевые действия, это называется одним простым словом - предательством!

15 марта, 2022 - 15:35

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