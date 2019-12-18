А теперь… поехали!

А кое­где уже и приступили к задержанию влаги. В преддверии очередного сельскохозяйственного сезона мы решили встретиться с руководителем отдела агропроизводства департамента АПК Павлом Остапенко, чтобы поговорить о тех насущных проблемах наших аграриев, которые еще находятся в стадии решения.

– Павел Владимирович, начнем с наиболее острых из них?

– К сожалению, такие есть, о них мы подробно говорили на прошедших зональных совещаниях. Речь, конечно же, о кондиционных семенах. А если точнее, об их нехватке. Наверное, помните, что еще пару недель назад мы говорили о 55%. После того как мы настойчиво просили руководителей хозяйств всех форм собственности усилить работу в данном направлении, ситуация стала выправляться. И сейчас количество кондиционных семян перевалило за 70% от проверенного количества.

– Не зря призывали, получается?

– Мы, разумеется, надеялись на понимание, поскольку иного выхода у наших производителей зерна нет. Не зря же на одном из совещаний руководитель Россельхозцентра Игорь Афанасьевич Субботин заметил, что 80 процентов урожая зависит именно от семян. Честно сказать, даже не ожидали такой активизации.

Этому способствовала господдержка в части возмещения – 5,5 тысячи рублей за одну тонну элитных семян. При цене в 16 тысяч рублей и компенсации элитные семена стоят на уровне товарного зерна.

– С другой стороны, дотянемся ли мы до общероссийского уровня по данному показателю, как рекомендовал нам и на чем настаивал Минсельхоз?

– Не очень простой это вопрос. Именно поэтому предполагаем провести селекторное совещание с руководителями всех районов, заслушать их информацию о готовности к началу посевных работ. Параллельно хотим понять, почему одни могут подготовиться к наиважнейшей кампании года, заложить надежную основу для будущего урожая, а другие не могут или не хотят найти выход из положения. Понятно, что не у всех имеется соответствующее оборудование, но ведь оно есть у соседей, всегда с кем­то можно договориться. Было бы желание и настойчивость.

– Наверное, нашим сельхозтоваропроизводителям грешно ссылаться на недостаток внимания со стороны государства?

– А как говорить о невнимании, если уровень господдержки нисколько не снизился и остался на уровне прошлого года? Как никогда рано – до начала весенних полевых работ – были перечислены средства по несвязанной поддержке, начальная ставка которой составила 178 рублей на гектар. К тому же она была повышена для хозяйств, оформивших надлежащим образом землю, достигающих высоких урожаев, занимающихся разведением крупнорогатых животных и проводящих работу по селекции и сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Такая поддержка позволила не только активизировать работу по подготовке кондиционных семян, но и по ремонту техники, приобретению дизтоплива и удобрений…

– И все же начнется полевой сезон с закрытия влаги. Все ли должным образом подготовились к проведению этого агроприема?

– Безусловно, данный агроприем имеет особое значение. В текущем году предполагается провести боронование на площади 725 гектаров. В первую очередь – пары и зябь. При благоприятных погодных условиях завершить закрытие влаги реально за 1,5–2 недели. Раньше, разумеется, выйдут в поле механизаторы южных районов нашего региона, позже – восточные. Понятно, что сроки распределятся неравномерно.

– Но, до того как в землю улягутся первые зерна, время еще есть и все недочеты можно исправить…

– Кстати, есть у нас интересные примеры нестандартного подхода в земледельческой практике. К примеру, одно из хозяйств Шумихинского района отличилось своей находчивостью. Пока земля оттаяла всего на десяток сантиметров, они зашли на поле с дискатором, прошли по полю в несколько рядов и практически идеально подготовили почву на площади 50 гектаров. Наглядный пример того, что мы идем по экспериментальному пути, иногда это оказывает позитивное влияние.

– Сейчас все чаще говорят о раннем севе. Насколько актуальным будет он в текущем году?

– И правильно говорят. Но нужно еще и делать. Речь же не о каких­то крупных массивах, а о семенных участках. По традиции ранний сев в нашей области всегда не отличается большими площадями. И это понятно, ведь урожай на них обычно великим не бывает. Но, с другой стороны, есть возможность получить раннее зерно и реализовать его по достаточно высокой цене. Кроме того, есть возможность разгрузить технику. Некоторые хозяйственники неплохо используют такие преимущества.

– Аграрное производство (и это не секрет) всегда связано с риском, а погодные условия иногда выходят на передний план…

– Совершенно верно. Вот почему мы призываем наших производителей к пересмотру структуры своих посевных площадей. Как я уже говорил на зональных совещаниях, в последние годы проявилась довольно четко выраженная тенденция снижения производства зерна фуражных культур, до минимума сокращена площадь зернобобовых. Доля пшеницы по области составляет 80%, во многих хозяйствах – 90–100%. Ставка делается только на монокультуру пшеницы, которая сегодня оправдывает себя только при использовании минеральных удобрений и интегрированной системе защиты растений.

– Что в такой ситуации можно изменить и реально ли?

– Убежден, что можно изменить многое. Природно­климатические условия нашего региона позволяют выращивать широкий перечень конкурентоспособных сельхозкультур. В посевах достойное место должны занять зернофуражные, зернобобовые, технические (рапс, соя, лен, подсолнечник) и крупяные культуры. Это позволит в какой­то мере улучшить экономическое состояние хозяйств. Вот лишь один наглядный пример. В прошедшем году рентабельность подсолнечника на маслосемена составила 54%, а рапса – 41.

– Что же еще беспокоит сегодня департамент АПК, ведь полевой сезон практически начался?

– Основные проблемы я уже обозначил. Конечно, еще погода, которая может изменить общую картину полевых работ. Также мы продолжаем вести переписку и переговоры относительно свободного использования так называемой негабаритной техники. В настоящий момент действует норма десяти поездок в течение трех месяцев. То есть столько раз можно беспрепятственно пересекать федеральную трассу. Но нас это категорически не устраивает. Если подходить к этой проблеме объективно, то тот же посевной комплекс по причине непогоды может три раза в сутки переехать дорогу, а дальше? Через три дня он станет нарушителем. И что делать в разгар посевных работ? Вот почему мы вышли с предложением в Минсельхоз и другие органы с предложением отменить все ограничения на передвижение такой техники в течение шести месяцев. Надеемся, что нас услышат.

– Не сомневаюсь, Павел Владимирович, что это далеко не все проблемы, о которых вы сказали. Надеемся, что и они успешно разрешатся.