Территориальные общественные самоуправления наводят порядок в Кургане

ТОСы наводят порядок на своих общественных территориях, убирают мусор и сухую листву, ветки, обустраивают детские и спортивные площадки, красят там, где необходимо. Одновременно с этим участвуют в конкурсе «Весенний месячник чистоты и благоустройства».

На субботниках и взрослые, и малыши. Например, одними из первых к наведению порядка на своих территориях приступили активисты ТОС «Лазурный». Председатель ТОСа Александр Матюшкин рассказал, что планов много: «Решили немного видоизменить стелу на въезде на территорию ТОС, теперь она предстанет в виде земного шара. Собираемся привести в порядок детскую площадку, огородим деревянным заборчиком». Сейчас тосовцы уже убрали мусор и сухостой, подмели территорию детской площадки, обрезали сухие ветки у кустов, сообщили в пресс-службе администрации города.

ТОС «Утяк Южный» привели в порядок территорию у многоквартирного дома № 2 по улице Лесной. Жители коттеджей по улице Лесная в этом году тоже дружно вышли на субботник. Преобразилась и детская площадка по улице Октябрьская. Там тоже прошел субботник. Особое внимание уделли яблоневой аллее – в прошлом году на территории ТОС высадили тридцать одну яблоньку. Председатель ТОС «Утяк Южный» Наталья Мыц рассказала, что у дома № 3 по улице Лесной решили сделать площадку для игры в футбол.

Активисты ТОС «Утяк» навели порядок возле медпункта, вскопали на газонах землю и посадили цветы. Также провели субботники на придомовых территориях по адресам: улица Советская №№ 79, 53 и 51.

Субботники также прошли на территориях ТОС «Тополя», «Магнит», «Заозерный -7» и «Заозерный -2», а также в ТОС «Рябково».

Месячник по санитарной очистке города продлится до 30 апреля. До этой же даты ТОСы могут подать заявки на участие в городском конкурсе среди ТОС.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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