Тобол может выйти из берегов

Начальник управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Сергей Кетов, предварительно предполагается, что при обычных условиях весны максимальные уровни весеннего половодья на реке Тобол могут подняться выше средних многолетних значений на 1,5-2,0 метра. На реке Исеть уровень воды ожидается в пределах нормы.

По прогнозам специалистов, максимальные уровни весеннего половодья 2016 года на основных реках области в основном будут зависеть от условий формирования весеннего стока.

При весне, близкой к средним значениям, не исключается вероятность

подтопления участков пойменных территорий в границах населенных пунктов и

участков автомобильных дорог на территории Целинного, Звериноголовского,

Притобольного, Кетовского, Белозерского, Далматовского и Шатровского районов.

В Целинном районе в зону затопления попадают подъезды и полотно автомобильного моста через реку Уй. Вероятно подтопление села Красный Октябрь, в случае

форсированных сбросов с Троицкого водохранилища. В Звериноголовском районе в зону возможного затопления попадают подъезды к автомобильному мосту

через реку Тобол в районе села Звериноголовское. Могут быть частично затоплены частные дома в селах Озерное и Прорывное.

В Кургане из-за половодья может быть нарушено автомобильное сообщение на дороге Курган – Увал, Курган-Смолино. Под угрозой затопления останутся дачные участки на правобережной пойме. Может сложиться напряженная ситуация на Арбинском водозаборе и на территории Курганского аэропорта. В зону затопления частично попадают дома в Смолине, Затобольном, Вороновке, М. Чаусово, Тополях и Черемухове.

Паводковая ситуация может нанести ущерб частным домовладениями в Далматове, населенным пунктам Шадринского района. Под угрозой затопления мост в селе Барино в Шатровском районе.

В Зауралье к такому развитию ситуации готовятся. С 15 марта на базе Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Курганской области организована работа межведомственного оперативного штаба.

Общий состав группировки сил и средств составляет 9234 человек, автомобильной техники – 1587 единиц, специальной техники – 530 единиц, инженерной

техники – 414 единиц, плавсредств - 113 единиц, воздушных судов - 3 еденицы.

В готовности оказать помощь населению находятся

специалисты поисково-спасательной службы Курганской области. Проверка готовности сил и средств к действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем, проведена в ходе командно-штабной тренировки 30 – 31 марта 2016 года. 10 марта проведена совместная тренировка с департаментом по ЧС Костанайской области.

Многолетние наблюдения показывают, что основная фаза развития половодья на территории Зауралья проходит ежегодно со второй декады апреля до

второй-третьей декады мая. На 4 апреля 2016 года подтопленных населенных пунктов, объектов экономики и транспортной инфраструктуры нет.