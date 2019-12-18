Тобол сдается неохотно

До сих пор в черте областного центра сохраняется режим неблагоприятного явления.

Ежесуточно вода отступает совсем не намного и продолжает доставлять населению немало неприятностей. Около 70 придомовых территорий все еще подтоплены, в том числе 32 жилых дома. В измененном режиме функционирует общественный транспорт, а заблокированное шоссе им. Тюнина ставит жителей поселка Увал, Керамзитный, села Кетово в ситуацию, когда добираться до работы в Курган в утренние часы приходится часами.

На сегодняшнее утро уровень воды в реке Тобол у г. Кургана снизился на 11 см, и составляет 7м. 25 см. А это означает, что превышение отметки неблагоприятного явления достигает 25 см. Ждем дальнейшего снижения.