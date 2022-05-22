Торжества к 55-летию Курганского военного училища готовили всем миром

Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и его нынешний правопреемник, Курганский пограничный институт ФСБ России, всегда занимало важное место в жизни города. Поэтому участие в подготовке к его 55-летию приняли все. Об этом на торжественном мероприятии, прошедшем сегодня, 21 мая, на Центральной площади Кургана, заявил председатель Совета ветеранов КВВПАУ, выпускник 1977 года, подполковник Дмитрий Лисовец.

- Я выражаю искреннюю благодарность главе города Кургана Елене Вячеславовне Ситниковой и Правительству Курганской области, которые оказали помощь в подготовке и проведении тожественных мероприятий, приуроченных к 55-летию нашего вуза. Также большое спасибо областному и городскому советам ветеранов, которые приняли в этом самое деятельное участие. Причем это уже не первый раз. Когда мы отмечали полувековой юбилей, московские гости праздника с восторгом констатировали высочайший уровень его проведения, - напомнил Дмитрий Николаевич.

Помимо этого огромное спасибо он сказал выпускникам КВВПАУ разных лет. Они разбросаны по всей стране, но где бы ни находились, живо откликнулись на призыв и оказали финансовую помощь в открытии стелы в Сквере курганских курсантов и музея Курганского высшего военно-политического авиационного училища в поселке Увал, причем порою это были очень серьезные суммы.

Николай Волков.

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