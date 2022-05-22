Трансляции марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров

В России продолжает работу федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» — масштабное мероприятие Российского общества «Знание». За два дня трансляции марафон собрал более 70 млн просмотров.

В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, заместители Председателя Правительства России Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На марафоне также выступили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и другие.

Обсуждали темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.

Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.

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О просветительских марафонах Российского общества «Знание»: первый федеральный Просветительский марафон прошел год назад — в мае 2021 года, с него стартовала «перезагрузка» Российского общества «Знание». Второй марафон был приурочен к началу учебного года и Дню знаний — 1 сентября. Два марафона объединили свыше 400 выдающихся спикеров, точки включений были организованы из 44 городов, трансляции марафонов набрали более 200 млн просмотров в интернете. Просветительские марафоны стали открытой площадкой для живого общения и передачи знаний в диалоге между поколениями, они завоевали доверие и получили признание у молодежной аудитории.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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