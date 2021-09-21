Три дня, пять партий и тотальное наблюдение

По всей России выразили свою гражданскую позицию 51,68% избирателей (данные ЦИК РФ по состоянию на 19:00 часов 20 сентября). Лидером среди партий стала «Единая Россия».

В состав Государственной Думы VIII созыва, по предварительным данным, вошли партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Впервые за долгое время в парламенте будет пятая фракция – «Новые люди». В Курганской области молодая партия набрала 6,61% голосов избирателей.

Появление в парламенте страны, который долгие годы оставался четырехпартийным, стало событием. Некоторые эксперты считали политическое объединение «спойлером», утверждая, что партия, которой нет и двух лет, не может стать такой популярной у россиян. Однако достаточно вспомнить: «Новые люди» получали высокие результаты и до последних выборов. Так, в Томске (13 сентября 2020 года) представителей «НЛ» поддержали более 15% избирателей. Тогда же партийцы вошли в состав заксобраний Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.

Успех федеральной парламентской кампании «Новых людей» подтвердил сразу два предположения. Первое: запрос на обновление политической системы и свежие лица во власти назрел уже давно. И второе: новые силы могут войти во власть вполне легально, сделав ставку на актуальную повестку и хорошую репутацию своих представителей.

Эксперты и наблюдатели отмечают, что выборы прошли максимально открыто и легитимно. По всей стране за чистотой голосования следили более 100 тысяч камер и 500 тысяч наблюдателей. Возможно, благодаря этому интерес к выборам со стороны россиян заметно вырос. Граждане не просто отдавали голоса за знакомые лица и названия партий, но готовы были пристально наблюдать за кандидатами и до голосования. Более осознанное отношение к выборам отразилось и на результатах местных кампаний.

В Курганской области на выборах было задействовано 3418 общественных наблюдателей, представителей кандидатов и политических партий. В этом году в регионе также был организовал Центр общественного наблюдения при Общественной палате. В нём круглосуточно транслировалось видеонаблюдение с 270 избирательных участков.

В итоге высокая явка стала иллюстрацией интереса граждан к внутренней политике. А результаты выборов отразили потребность избирателей в обновлении политической системы.

Фото Николая Пушилина.