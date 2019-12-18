Три с половиной миллиарда — на социальную поддержку зауральцев

Об этом шла речь на заседании коллегии Главного управления социальной защиты населения Курганской области, состоявшемся в среду, 2 марта.

«Самый главный итог 2015 года — то, что все социальные обязательства, которые брало на себя правительство Курганской области, выполнены в полном объеме, мы даже нарастили расходы на предоставление мер социальной поддержки», - отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Вера Дёмина.

Большое внимание в минувшем году уделялось социальной поддержке семей с детьми. Различные виды пособий были выплачены почти 100 тысячам зауральских семей с детьми на общую сумму более 1,5 млрд. рублей.

С 1 января 2015 года возобновилось предоставление единовременной денежной выплаты — 460 тысяч рублей - малоимущим семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних детей. Средства можно направлять на приобретение автотранспорта или и на индивидуальное жилищное строительство. В прошлом году данную меру поддержки получила одна зауральская семья. Появилось также новое единовременное пособие - на развитие личного подсобного хозяйства малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей.

Более 1,3 млрд. рублей было направлено на оказания мер социальной поддержки 148 тысячам ветеранов и инвалидов в виде ежемесячной денежной выплаты и жилищно-коммунальной выплаты.

В качестве одного из важных достижений минувшего года Вера Дёмина назвала также ликвидацию очередности в психоневрологические интернаты, существовавшую несколько лет. Кроме того, к нынешнему году в области не осталось социальных учреждений с низкой степенью огнестойкости. «Теперь у нас все учреждения соответствуют и пожарным, и санитарным нормам. Это большая задача, и мы ее исполнили», - подчеркнул заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов.