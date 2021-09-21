Трёхдневное голосование позволяет курганцам составить программу на выходные и уделить время своим детям

В курганской школе №48 с утра в пятницу – наплыв народа. Пожилые люди, молодёжь, мамы с малышами пришли на избирательный участок, чтобы отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы. В этот день в стенах родного учебного заведения проголосовала и её директор Елена Предеина. Она специально взяла открепительное удостоверение, чтобы следить за тем, как работает комиссия в стенах возглавляемого ей учреждения.

- У нас многие коллеги относятся к избирательным участкам, которые расположены на территории школы. Есть и те, кто, как и я, находятся на работе, взяли открепительные удостоверения. Сегодня был большой наплыв граждан, желающих выразить свою гражданскую позицию. Пришлось даже выстаивать очередь в восемь утра. Сегодня я сделала свой выбор в надежде на то, что в стране произойдёт улучшение социально-экономических условий, что будут приняты меры социальной поддержки для разных групп граждан, что жизнь станет лучше, - прокомментировала директор школы.

Елена Предеина подчеркнула, что возможность проголосовать в течение трёх дней позволяет гражданам составить программу на выходные, уделить время походу на выборы, саду, огороду, встрече с друзьями и родственниками.

- Каждый может выбрать удобное для себя время с утра и до окончания работы избирательных участков. Я думаю, что будет большой процент избирателей, потому что до сих пор очередь сохраняется. Наверное, люди отпрашиваются с работы. Также много пенсионеров, которые уже не заняты сейчас. Я думаю, что гражданам удобно будет проголосовать сейчас, в течение пятницы, субботы для того, чтобы посвятить выходные дни своей семье, чтобы посетить дачные участки, в гости съездить к родственникам в деревню. Знаю, что детей, особенно первоклассников, в выходные дни часто увозят куда-то за город. Сейчас мы выбираем между тремя днями голосования, составляем для себя удобную программу, в том числе и на выходные, - сказала Елена Предеина.

Облизбирком обозначил приоритетные задачи по организации голосования: легитимность, открытость избирательного процесса, соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении всех избирательных действий.

Екатерина Черепанова.

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