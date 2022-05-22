Туризм в Зауралье: 5 мест, которые нужно посетить в первую очередь

Эксперты сходятся во мнении, что в этом году среди россиян будет особенно востребован внутренний туризм. В преддверии летней череды отпусков мы составили список интересных мест в Курганской области, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

Озеро Медвежье

В Петуховском муниципальном округе находится самое соленое озеро Зауралья. Здесь можно не только насладиться красотой местной природы, но и поправить здоровье. Вода и грязь озера Медвежье обогащены различными минералами, которые способствуют укреплению костей, суставов, мышц, а также улучшают обмен веществ. Именно из-за своих лечебных свойств озеро пользуется популярностью среди туристов.

Кроме того, на берегу располагается санаторий с одноименным названием. Сюда приезжают отдыхать целыми семьями. У гостей есть возможность пройти лечение под наблюдением опытных врачей.

Святилище Савин

Один из популярных археологических памятников Курганской области размещен на территории Белозерского муниципального округа. Святилище «Савин-1» или «Зауральский Стоунхендж» - это точная копия древнейшей обсерватории. Местные археологи считают, что почти 5000 лет назад на этом месте проводились религиозные ритуалы. В наши дни здесь расположился удивительный музей под открытым небом.

Успенский Далматовский мужской монастырь

Старейший в регионе православный мужской монастырь был основан в 1644 году монахом Далматом. Это единственный в своем роде комплекс на всём Среднем и Южном Урале. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия РФ федерального значения.

Туристы, решившие своими глазами увидеть Далматовский мужской монастырь, могут разместиться в городской гостинице. Она также находится на территории комплекса.

Дом-музей декабристов

В XIX веке в этом скромном на вид здании в Кургане несколько лет жил декабрист Михаил Нарышкин. В наши дни здесь расположен музей, посетители которого могут окунуться в прошлое и увидеть, как выглядела дворянская усадьба того времени, а также познакомиться с биографией декабристов и узнать интересные истории, связанные с их ссылкой в столицу Зауралья.

Усадьба Русская изба

В селе ТагильскоеКаргапольского муниципального округа есть уникальный музей, демонстрирующий крестьянский быт конца XIX века. Посетителям русской избы проводят костюмированные экскурсии и даже разрешают трогать экспонаты. Можно примерить лапти, наколоть дров или попробовать каким был на вкус старинный русский напиток – сбитень.

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