Тысячи курганцев приехали сегодня окунуться в иорданях

Крещение для многих – долгожданный праздник. Возможность окунуться в ледяную воду выпадает не каждый день. Тем более в такой, который связан с именем Господа, христианскими традициями, объединяющими миллионы людей. Для курганцев купание было организовано на Голубых озёрах. На добровольных началах администрации города помощь в обустройстве ледяной площадки и проведении крещенских омовений оказывали волонтёры из клуба «Зауральские моржи».

«Процесс подготовки начался за несколько дней, - рассказывает одна из организаторов, участница клуба «Зауральские моржи» Алла Сагоякова. - Дело это нелёгкое. Расчищали дорогу в лесу, саму площадку. Вчера делали купели, устанавливали сходни, чтобы им было удобно. Сегодня первые окунающиеся были в девять часов утра».

Вблизи от места погружения в ледяную воду стоит автобус с табличкой «Место для обогрева». На берегу размещены две палатки для переодевания – мужская и женская. Но многие снимают одежду прямо воле прорубей на скамеечках. На льду озера обустроены три купели. Здесь же из специальной освящённой проруби люди набирают речную крещенскую воду.

«Всё достаточно удобно, - поясняет Алла. - Сено для того, чтобы ноги не мёрзли, не прилипали ко льду и снегу, потому что какой бы ни была температура, это всё равно зима. Температура воды плюс три градуса, но людей это не пугает».

Руководство процессом осуществляет городское управление МЧС. На месте купания, дежурят сотрудники полиции, росгвардии, спасатели. Выйти из иордани купающимся помогают волонтёры регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«Мы находимся рядом с купающимися, - говорит о своих задачах студент-спасатель, командир отряда Сергей Хлыстов. - Вода холодная. Уверенно ли, неуверенно человек может зайти. Мало ли что. Если упадёт, чтобы подхватить его, поймать, чтобы не было чрезвычайных ситуаций. Стараемся их избегать».

Как и все, кто здесь дежурит, парни посменно простоят почти до полуночи. Они плюс ко всему для порядка ведут и учёт всех окунулся в иордань. В основном всё проходит без эксцессов. Во всяком случае, их стараются упреждать.

«Бывает, приезжают люди в нетрезвом состоянии, - рассказывает о самой часто случающейся проблеме Алла Сагоякова. - Это категорически запрещено – принимать алкоголь и окунаться в ледяную воду. Это двойная нагрузка на сердце, что для здоровья крайне небезопасно. Поэтому людей в нетрезвом состоянии мы до окунания не допускаем».

И это правильно, потому что в основном люди приезжают окунуться в ледяную воду, чтобы обрести некое отрезвление или новое рождение для духа и светлых мыслей. И они его получают.

«Ой, классно! Здорово! – едва переводя дух, восклицает, выходя из иордани, жительница Кургана Марина – Потому что очищение. Душевное. Ну и телесное»

Для Алексея Маслова крещенские купания стали уже давней традицией.

«Всё прекрасно, - вытирая лицо от воды, говорит Алексей. - А вечером будет гораздо больше народу, поэтому лучше сейчас. В прошлом году допустили ошибку, приехали вечером, тут было не протолкнуться».

Поток машин сюда практически беспрерывен. Стоянка заполнена даже не в час пик. Основной наплыв ожидался после обеда. Купание продлится до двадцати трёх часов. Сразу после этого «Зауральские моржи» уберут сходни. Для этого потребуется оторвать настилы от дна. После этого иордани будут заморожены.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.