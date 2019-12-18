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У главы Зауралья появился советник по экономике и инвестициям

Должность отрыта 2 марта. Об этом стало известно на заседании правительства, которое проходило 15 марта.

16 марта, 2016 - 09:28

Советником губернатора по экономике и инвестиционному развитию стал профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредитов Международного института финансов, управления и бизнеса Тюменского госуниверситета, доктор экономических наук Павел Ваганов. Сегодня Алексей Кокорин вручил ученому удостоверение советника.

Павел Ваганов будет вместе с департаментом экономического развития заниматься аналитической обработкой и выработкой предложений.

Губернатор рекомендовал профильным департаментам и управлениям вовремя и в полном объеме предоставлять соответствующие документы по запросу своего советника по экономике.

Ранее Павел Ваганов занимал должность начальника управления торговли, заместителя директора департамента промышленности, инвестиций, торговли и государственной поддержки предпринимательства администрации Тюменской области.

Источник: 
Сергей Игнатов
16 марта, 2016 - 09:28

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