У кого в Курганской области самые высокие и самые низкие зарплаты?

В каких сферах экономики Курганской области самые высокие зарплаты? Этот вопрос наверняка интересует родителей, которые думают, на кого отдать учиться своего ребенка. По просьбе «Нового мира» на него отвечает заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, начальник отдела государственной статистики по Курганской области Свердловскстата Константин Пугин:

- По традиции самые высокие заработные платы имеют представители финансового сектора и страхования. В декабре 2021 года их средняя зарплата составила 101 616 рублей (рост за год на 9,3%). Далее идут государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 74,2 тыс. рублей в месяц; добыча полезных ископаемых – 68,8 тыс. рублей; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 56,3 тыс. рублей.

А вот самые низкие зарплаты в декабре прошлого года в Курганской области зафиксированы в сферах административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – 24,9 тыс. рублей в месяц. Вторым с конца стал гостиничный бизнес и общественное питание (27 тыс. рублей), третьим – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (28,8 тыс. рублей в месяц).

Напомним, что, по данным Свердловскстата, в декабре 2021 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Курганской области составила 45 577,7 рубля. А у работников бюджетной сферы, крупных и средних предприятий (без учета сферы малого предпринимательства, где трудится значительная часть населения региона) она оказалась выше — 50 215,7 рубля.

Однако это, как говорят в народе, «грязная» зарплата, то есть до вычета подоходного налога и иных сборов. Кроме того, декабрьские зарплаты всегда выше, чем в остальные месяцы, потому что в них входят квартальные и годовые премии, а также иные виды поощрений.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.