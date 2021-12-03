У курганцев остался один день, чтобы успеть оплатить налоги

Имущественные налоги физических лиц за 2020 год – транспортный, земельный и налог на имущество – необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2021 года, напоминает налоговая служба региона.

Общая сумма налогов к уплате – 1 млрд. 145 млн. рублей, в том числе 231 миллионов рублей налога на имущество физических лиц, 175 млн. рублей земельного налога, 739 миллионов рублей транспортного налога.

Налоговые органы Курганской области напоминают, что после 1 декабря 2021 года суммы исчисленных налогов перейдут в статус задолженности. Независимо от её величины, задолженность может быть взыскана в принудительном порядке, что влечет за собой такие последствия как: начисление пеней за каждый календарный день просрочки; необходимость уплаты госпошлины и исполнительского сбора (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей).

Удерживать долг будут из заработной платы или пенсии, заблокируют счета и оставят вас без средств существования, арестуют имущество, запретят передвигаться за пределы страны и так далее.

Во избежание негативных последствий налоговые органы рекомендуют уплатить сумму начислений в установленный срок и призывают зауральцев встретить наступающий 2022 год без долгов.

Уплатить налог можно в отделениях банков, на сайте nalog.gov.ru при помощи сервиса «Уплата налогов и пошлин», а также со своего смартфона при помощи приложения «Налоги ФЛ». Для авторизации в приложении потребуется ИНН и пароль от «Личного кабинета налогоплательщика физического лица». Тем, кто никогда не пользовался «Личным кабинетом» на сайте lkfl2.nalog.ru, нужно получить регистрационную карту в налоговой инспекции. Там же можно получить консультацию о суммах своих налогов и задолженности по ним. Кроме того, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» можно узнать не только о начисленных суммах налогов, но и об имуществе, собственником которого является налогоплательщик.