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У курганцев остался один день, чтобы успеть оплатить налоги

И спать спокойно

30 ноября, 2021 - 09:30

Имущественные налоги физических лиц за 2020 год – транспортный, земельный и налог на имущество –  необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2021 года, напоминает налоговая служба региона.

Общая сумма налогов к уплате – 1 млрд. 145 млн. рублей,  в том числе 231 миллионов рублей налога на имущество физических лиц, 175 млн. рублей земельного налога, 739 миллионов рублей транспортного налога.

Налоговые органы Курганской области напоминают, что после 1 декабря 2021 года суммы исчисленных налогов  перейдут  в  статус  задолженности.  Независимо  от  её  величины,  задолженность  может  быть взыскана в принудительном порядке, что влечет за собой такие последствия как: начисление пеней за каждый календарный день просрочки; необходимость уплаты госпошлины и исполнительского сбора (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей).

Удерживать долг будут из заработной платы или пенсии, заблокируют счета и оставят вас без средств существования, арестуют имущество, запретят передвигаться за пределы страны и так далее.

Во  избежание  негативных  последствий  налоговые  органы  рекомендуют  уплатить  сумму начислений  в  установленный  срок  и  призывают  зауральцев  встретить  наступающий  2022  год  без долгов.

Уплатить налог  можно в отделениях банков, на сайте nalog.gov.ru  при помощи сервиса «Уплата налогов  и  пошлин»,  а  также  со  своего  смартфона  при  помощи  приложения  «Налоги  ФЛ».  Для авторизации  в  приложении  потребуется  ИНН  и  пароль  от  «Личного  кабинета  налогоплательщика физического лица». Тем, кто никогда не пользовался «Личным кабинетом» на сайте lkfl2.nalog.ru, нужно получить  регистрационную  карту  в  налоговой  инспекции.  Там  же  можно  получить  консультацию  о суммах  своих  налогов  и  задолженности  по  ним.  Кроме  того,  с  помощью  сервиса  «Личный  кабинет налогоплательщика физического лица» можно узнать не только о начисленных суммах налогов, но и об имуществе, собственником которого является налогоплательщик.

30 ноября, 2021 - 09:30

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