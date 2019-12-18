У православных христиан начался Великий пост

Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на 1 мая.

Великий пост, самый древний из церковных постов, состоит из четыредесятницы — 40 дней, призванных напомнить о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, и Страстной недели перед самой Пасхой, когда верующие вспоминают страдания и распятие Христа, за которыми и последовало Его Воскресение. Христиане соблюдают этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь от пищи животного происхождения и вина. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.

Все семь недель строжайшего в году поста необходимо воздерживаться не только от некоторых видов пищи, но и задуматься о пище духовной. Каждому христианину, соблюдающему пост, категорически не рекомендуется в эти дни принимать участие в увеселительных мероприятиях. Нельзя вступать в брак, тем более венчаться; празднование торжественных дат также следует отложить до лучших времен. В Русской православной церкви всегда призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте — молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу.