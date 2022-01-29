У шадринцев появилась возможность проходить качественную медицинскую диагностику

По статистике, Шадринская городская поликлиника обслуживает более 53 тысяч жителей Шадринска. В последние годы медучреждение получает новое высокотехнологичное медицинское оборудование, которое позволяет пройти быстрое и качественное обследование.

Исключительно для этих целей в рамках областной программы модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинике установили рентгенологический телеуправляемый комплекс «Максима» с возможностью проведения рентгеноскопии и цифровой рентгеновский аппарат для исследования грудной клетки «Око». Запущен в работу компьютерный томограф, поступивший в рамках программы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«В современном мире можно смело утверждать о том, что медицина перешла на принципиально новый уровень эффективности и качества. И во многом такой прогресс обусловлен инновационным медицинским оборудованием, которое с каждым разом становится все более профессиональным и технически устойчивым», - утверждает главный врач Шадринской поликлиники Светлана Пономарева.

В 2019 году в поликлинику были закуплены аппарат УЗИ и цифровой малодозовый рентген, а в 2020-2021 - шесть легковых автомобилей, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Однако оснащение поликлиники современным оборудованием – это только часть работы по улучшению качества обслуживания населения. Вторая задача –комфортные условия, как для медработников, так и для пациентов.

Работы по ремонту помещений врачебной амбулатории, травматологического отделения, взрослой стоматологии и централизованной лаборатории могут завершить в 2022 году. Два предыдущих года капитальный ремонт проводился в основном здании поликлиники и трёх её филиалах.