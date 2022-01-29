У шадринского «Боевого братства» большие планы

– Конечно, планировали сделать больше, но ситуация с пандемийными ограничениями внесла свои коррективы. Вместе будем думать, какие формы работы необходимо оставить, какие изменить, что нового внести, – начал встречу председатель шадринского отделения «Боевого братства» Владимир Хабаров.

Представители «Боевого братства» планируют участвовать в классных часах и тематических уроках, посвящённых памятным датам военной истории, и будут рады откликнуться на приглашения педагогов прийти в гости к ребятам. Всё же живой диалог и общение с человеком, который был очевидцем тех или иных военных событий, будет куда полезнее, чем просто демонстрация фильма или чтение доклада.

Состоялось вручение благодарственных писем реготделения за подписью его руководителя – генерала В.В. Усманова двум нашим землякам – Владимиру Хабарову и Николаю Харлову, который неизменно сопровождает мероприятия музыкой и песнями. Так что с боевым духом у шадринского братства всё в порядке!

Членский билет был вручен пополнившему ряды шадринских боевых братьев Валерию Пономарёву. Сейчас в шадринском отделении 34 члена. Кстати, некоторые из них в минувшем году воспользовались возможностью отдохнуть и поправить своё здоровье в одном из санаториев Урала. Как было озвучено на встрече, путёвки будут предоставляться и нынче. И шадринцы обязательно войдут в число их обладателей.

Ещё одно направление работы «Боевого братства» – организация волонтёрских рот. Первые две будут организованы в Лебяжье и в Кургане.

Что же касается планов шадринского отделения, то оно продолжит работать над созданием первичек во всех сельсоветах района. Первые шаги уже сделаны. В общество помимо красномыльцев (они составляют костяк) и шадринцев уже вступили жители Чистопрудного и Соровского. Будут здесь рады и другим желающим.

Анастасия СОЛОВЬЁВА.

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Наша справка

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» – одна из самых крупных и влиятельных ветеранских организаций в России, которая объединяет воинов-интернационалистов, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, Вооруженных сил, правоохранительных органов и труда. Основная задача – социальная защита и поддержка ветеранов, патриотическое воспитание молодежи. Региональные отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» существуют практически во всех субъектах страны. В Курганской области отделение создано в 2015 году. Его возглавил ветеран боевых действий генерал-майор Владимир Усманов.