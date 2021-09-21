У студентов Курганской области есть шанс выйти в полуфинал «Большой перемены»

За победу в полуфинале конкурса «Большая перемена» борются 62 студента колледжей и техникумов Курганской области. По числу полуфиналистов наш регион занял третье место в стране. Полуфинал проходит в Пензе с 12 по 16 сентября. Здесь собрались несколько сотен студентов из Приволжского, Южного федерального округов и Урала, сообщает Молодёжный портал Зауралья.

«Лидерами по числу участников полуфинала стали Шумихинский аграрно-строительный колледж и Курганский педколледж – здесь учатся десятки студентов, которые добились высоких результатов», - полагает Иван Хлебников, заместитель директора департамента образования.

Концепция полуфинала «Большой перемены» основана на экологической теме – ребята надо будет найти решение глобальных экологических проблем. Участники конкурса проходят специальную образовательную программу: мотивационные встречи, тренинги, проектировочные сессии. Итогом конкурса станет защита кейсовых заданий. В результате 150 студентов получат по 1 миллиону рублей, еще 150 студентов – по 200 тысяч рублей, 20 организаций среднего профессионального образования смогут выиграть по 2 миллиона рублей.

Фото Молодёжного портала Зауралья prospekt45.ru.