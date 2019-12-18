Убрать нелегалов. В Кургане подписано соглашение, регулирующее деятельность легкового такси

Как рассказал заместитель губернатора – директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона Александр Константинов, сегодня в Зауралье легально работают 300 перевозчиков, выдано 2300 разрешений. В последнее время все больше таксистов стараются получить лицензии. В феврале было выдано 110 разрешений, в марте эта цифра, скорее всего, увеличится.

Сейчас в Госдуме идет обсуждение проекта закона о такси, предусматривающего для нелегалов штраф в размере 30 тыс рублей и лишение прав на управление автомобилем сроком на полгода. Как отметил Константинов, у департамента промышленности нет цели собрать штрафы, главное - освободить рынок от нелегалов, чтобы он стал интересен крупным перевозчикам.