Учащиеся 32-ой гимназии получили возможность изучать основы робототехники

У учащихся гимназии № 32 появилась возможность развить свои способности в этой сфере. На базе учреждения открылся Центр технических компетенций. Такая возможность стала возможной благодаря региональному проекту «Инженерный класс 2.0».

Центр оснащен современными комплектами по робототехнике и оборудованием для учебных мастерских. Есть даже ноутбуки с программным обеспечением. В классе созданы оптимальные условия для изучения основ алгоритмизации и программирования, инженерно-технического конструирования и основ робототехники. Здесь ребята смогут развить научно-технический и творческий потенциал.

В пресс-службе администрации города Кургана сообщили, что в гимназии, современный учебный кабинет был создан благодаря тесному сотрудничеству с промышленными предприятиями города.

Фото пресс-службы администрации Кургана.