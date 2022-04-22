Учащихся Губернаторских кадетских школ Зауралья выведут на торжественное построение

В Губернаторских кадетских школах Курганской областина следующей неделепройдетторжественное построение обучающихся с поднятием флага России под гимн страны.

Внедрить во все школы такую практику предложил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

- Такой элемент школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.

Курганская область поддерживает патриотическую инициативу Министра просвещения России, сообщили в пресс-службе департамента образования. И уже в скором времени церемония поднятия флага страны будет проходить во всех школах региона.