Участник войны из Целинного района: «Ни разу не одни выборы не пропустил»

Участник Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Банщиков из села Усть-Уйского Целинного района в этом году предпочёл проголосовать на дому:

- Ни разу не одни выборы не пропустил! Сам всегда участвовал и, будучи главой сельсовета, в качестве члена участковой избирательной комиссии принимал активное участие в организации избирательного процесса. Считаю своим гражданским долгом участвовать в выборах и отдать свой голос за мирную жизнь. В годы Великой Отечественной войны прошагал тысячи вёрст, с боями, под обстрелами и бомбёжкой штурмовал города и сёла. Долгих семь с половиной лет я шёл к этой мирной жизни, поэтому знаю ей цену. Я всем доволен, все необходимое у меня есть. Сын, внуки не забывают, каждый день звонят, часто навещают. Мне 96 лет, иногда подводит здоровье, но в целом стараюсь радоваться каждому дню.

Марина Калугина.