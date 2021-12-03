Ученики Елошанской школы собрали больше пяти центнеров макулатуры и с тех пор надеются на путешествие по путевке организаторов всероссийской акцииОбразовательные учреждения Лебяжьевского округа приняли участие во всероссийской акции «Бумажный БУМ за КЛАССное ЭКОпутешествие». Принять участие в акции могли команды дошкольников, учащихся с 1 по 11 класс, воспитанников объединений и кружков учреждений допобразования, обучающихся коррекционных школ.

Учащиеся школы-интерната, Елошанской средней, а также дошколята из Лисьего собирали бумажные отходы и создавали ролики.

Ребята из школы-интерната вместе с педагогами, работниками и родителями насобирали 600 кг макулатуры.

Победители станут известны уже 30 ноября. А лучшие команды получат возможность отправиться в путешествие на особо охраняемую природную территорию, которую выберут сами.

Команда Елошанской школы – интерната мечтает отправиться в путешествие на р. Чусовая (Свердловская область).