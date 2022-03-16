Улицы Кургана украсят более 84 тысяч бегоний, петуний и колеусов

В Кургане планируют высадить свыше 84-х тысяч цветов. Город украсят тагетес, настурция, бегония, петуния, кохия, сальвия, цинерария, колеус и люпин.

По информации Департамента развития городского хозяйства, часть цветочной рассады запланировано посадить в клумбы до 9 Мая. Цветы появятся в скверах, возле памятников и мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, в парке Победы, возле мемориального комплекса воинам - зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины 20 века.

В пресс-службе администрации города сообщили, что до 1 июня яркие цветочные клумбы появятся и на других территориях в центральной части и микрорайонах города. К примеру, цветы посадят в сквере Фестивальном в Городском саду, около галереи почёта «Курганцы – гордость города», в сквере декабристов, историческом сквере-парке барона Розена, сквере на привокзальной площади, у мемориального комплекса им. Т. С. Мальцева в Заозёрном и у памятника А. М. Матросову в Северном. Кроме того, радовать глаз будут 400 вазонов с цветами. Их расставят по всему городу.

В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик будет ухаживать за высаженной цветочной рассадой в клумбах и вазонах до октября 2022 года.