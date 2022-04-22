Управкомпании Кургана белят приствольные части деревьев и готовят клумбы к посадке цветов

Предприятия и организации различных форм собственности, представители малого и среднего бизнеса, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, территориальные общественные самоуправления и горожане активно участвуютв месячнике по санитарной очистке города Кургана.

Порядок вблизи своего учреждения навели сотрудники Жилищной политики. Они собрали мусор и сухие ветки, подмели территорию.

На уборку ежедневно выходят и управляющие компании. Вместе с жильцами они наводят порядок во дворах, на детских, спортивных и контейнерных площадках. Активно участвует в месячнике по санитарной очистке УК «Новый квартал». Акции чистоты прошли в микрорайоне Шевелёвка во дворах многоквартирных домов №№ 38, 38а, 38б и 38в, в выходные - во дворах домов по улице Югова, 4 и К.Мяготина, 66А.Жильцы дома по К.Маркса, 61 вместе с УК «Чистый квартал» также вместе вышли на субботник.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, обслуживающие организации уделяют особое внимание приведению в порядок фасадов и цоколей многоквартирных домов в надлежащее состояние, ремонту входных дверей, крылец и козырьков подъездов, сообщили в пресс-службе администрации города. Также во время субботников сотрудники управляющих компаний вместе с неравнодушными и активными горожанами белят приствольные части деревьев, красят ограждения, бордюры, урны, готовят газоны и клумбы к посадке цветов и растений. Кроме того, управляющими организациями проводятся работы по уборке автомобильных шин с придомовых территорий. Автомобильные шины считаются отходами четвёртого и пятого классов опасности. Их нельзя размещать на детских игровых площадках и придомовых территориях. Поэтому сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства совместно со специалистами Административно-технической инспекции города во время контрольных мероприятий проверяют, как обслуживающие компании ведут очистку территорий от автомобильных шин.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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