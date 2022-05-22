УрФО - лидер по числу людей, переселённых из аварийного жилья

С 1 января 2019 года по май 2022 года из аварийного жилья в УрФО переехали 86 тысяч человек. Общая площадь расселенного жилья составила 1,3 млн квадратных метров. Уральский федеральный округ - лидер по числу людей, переселённых из аварийного жилья, сообщает Фонд развития территорий

«Расселяя аварийное жилье, мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, улучшаем качество жизни людей. Во-вторых, обеспечиваем заказами строительную отрасль и смежные производства, создаем рабочие места. В-третьих, меняем облик городов, делаем их более привлекательными и комфортными как для жителей, так и для бизнеса. Подчеркну, что это одна из самых важных госпрограмм, поэтому средства на её реализацию в бюджетах предусмотрены в полном объёме. Программа действует не первый год, и за это время отработаны различные механизмы предоставления федеральной поддержки, отлажено взаимодействие между органами власти, профильными структурами, участниками программы. Уверен, УрФО и дальше будет двигаться в этом вопросе опережающими темпами», – прокомментировал Владимир Якушев.

В рамках федерального проекта в 2019-2024 гг. в целом по стране планируется расселить свыше 500 тысяч человек с 9 млн квадратных метров аварийного жилищного фонда.

В 2022 стартует новая программа расселения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г. В рамках новой программы планируется активизировать работу по привлечению застройщиков в проекты комплексного развития территорий. В Уральском федеральном округе предстоит расселить 1,8 млн кв.м жилья.

По информации пресс-службы УрФО.

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