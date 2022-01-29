Уроженка Казахстана получала в КГУ повышенную стипендию

Кристина Кислая родилась в Костанайской области Республики Казахстан. В 2014 году с семьей переехала жить в Курган и здесь окончила среднюю школу. В 2017 году поступила в Курганский госуниверситет на направление подготовки «Государственное и муниципальное управление».

- Варианты других вузов даже не рассматривала. КГУ был безальтернативным, - заявила «Новому миру» девушка.

Она поступила на бюджетное место и обучалась бесплатно. Более того, как иностранной гражданке ей сразу предложили место в общежитии, но она предпочла остаться с семьей.

- Сейчас, поступив в магистратуру, все же решила начать жить отдельно, и мне без проблем выделили комнату, - рассказывает Кристина.

Добавим, что в трёх из четырех общежитий КГУ проведен капитальный ремонт. Еще одно общежитие будет отремонтировано в этом году. Для проживания студентов в университете создают комфортные условия.

С начала обучения наша героиня получала стипендию. Три года из четырех та была даже повышенной и составляла 12 тысяч рублей в месяц.

- За все время учебы у меня ни разу не возникло ощущение, что я в чем-то ущемлена, поскольку гражданка другого государства. Я обсуждала эту тему с другими студентами-иностранцами, и у всех создалось такое же впечатление, - говорит Кристина.

Сейчас она работает в университете. Но после получения российского гражданства, которое произошло накануне Нового года, подумывает о работе по полученной специальности.

- Бытует мнение, что с дипломом КГУ сложно устроиться на работу. Это не так. Мои одногруппники уже давно и успешно трудятся в органах власти Кургана, области и других регионов, - говорит девушка.

Некоторые знакомые Кристины из числа иностранных студентов после окончания вуза вернулись в Казахстан. И все без исключения с первых шагов начали успешную карьеру по полученным профессиям. Учеба в КГУ – трамплин в светлое будущее!

Николай Волков.

Фото автора.