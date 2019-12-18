Уже завтра! В Зауралье будут состязаться молодые профессионалы

Участие в соревнованиях примут около 80 студентов и школьников, их работу будут оценивать порядка 65 экспертов. Им предстоит проявить свои профессиональные навыки по 12 компетенциям: «Облицовка плиткой», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Веб-дизайн», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мобильная робототехника», «Сетевое и системное администрирование» и «Электромонтажные работы».

Площадок несколько: Курганский госколледж, педколледж, промышленный техникум, техникум сервиса и технологий, Шадринский политехнический колледж и торговый центр «РИО».

Для конкурсных испытаний будет использовано новое оборудование. Также в рамках чемпионата запланирована деловая программа - презентации профессий для школьников «Дело жизни», презентация проекта Junior Skills для родителей и педагогов, мастер-классы. Торжественная церемония открытия Чемпионата состоится в ДКМ в 11 часов. Завершатся состязания награждением участников 19 марта в 14:00 во Дворце культуры машиностроителей.