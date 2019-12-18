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Уже завтра! В Зауралье будут состязаться молодые профессионалы

Завтра, 17 марта, в Кургане стартует первый региональный чемпионат профессионального мастерства среди студентов «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia. Он будет проходить в течение трех дней.

16 марта, 2016 - 18:16

Участие в соревнованиях примут около 80 студентов и школьников, их работу будут оценивать порядка 65 экспертов. Им предстоит проявить свои профессиональные навыки по 12 компетенциям: «Облицовка плиткой», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Веб-дизайн», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мобильная робототехника», «Сетевое и системное администрирование» и «Электромонтажные работы».

Площадок несколько: Курганский госколледж,  педколледж, промышленный техникум, техникум сервиса и технологий,  Шадринский политехнический  колледж и торговый центр «РИО».

Для конкурсных испытаний будет использовано новое оборудование. Также в рамках чемпионата запланирована деловая программа - презентации профессий для школьников «Дело жизни», презентация проекта Junior Skills для родителей и педагогов, мастер-классы. Торжественная церемония открытия Чемпионата состоится в ДКМ в 11 часов. Завершатся состязания награждением участников 19 марта  в 14:00 во Дворце культуры машиностроителей.

Источник: 
Коллектив редакции
16 марта, 2016 - 18:16

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