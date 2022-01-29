В 2022 году курганские аграрии смогу приобрести 40 «Кировцев»

Дополнительная скидка в 5% будет предоставлена сельхозтоваропроизводителям Курганской области от цен, установленных в соответствии с Постановлением № 1432 на период до 31 декабря 2022 года, благодаря соглашению между департаментом агропромышленного комплекса Курганской области и АО «Петербургский тракторный завод». Данная скидка действует и при приобретении тракторов в комплектации по коммерческим ценам.

Сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области при обновлении тракторного парка на протяжении многих десятилетий отдают предпочтение тракторам АО «Петербургский тракторный завод». К примеру, в 2021 году приобретен 41 трактор «Кировец» с аналогичной скидкой 5%.

- Учитывая цели и задачи, поставленные губернатором Курганской области по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни и потребность аграриев в технике, есть основания полагать, что приобретение техники марки «Кировец» будет только расти, - предположил директор департамента АПК Павел Кощеев.

В департаменте агропромышленного комплекса продолжается работа по заключению соглашений с основными производителями сельскохозяйственной техники о сотрудничестве в целях увеличения темпов обновления машинно-тракторного парка с предоставлением преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Курганской области.