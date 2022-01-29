В 2022 году в Курганской области благоустроят два крупных парка

В Шадринске собираются в текущем году обновить парк имени Кельдюшева. Новый проект предполагает стилизацию аттракционов под ретро, установку арт-объектов с символами города, облагораживание берегов у пруда и прогулочных тропинок возле ручья. Центральная зона будет посвящена создателю парка – М.Ф. Кельдюшеву. Здесь будут высажены декоративные и плодово-ягодные деревья, те же самые, что когда-то завозил купец при основании. Это вернёт саду первоначальную, историческую привлекательность. Также в саду установят зону с круговыми качелями и сценой, места для тихого отдыха, кафе и детские площадки. На это выделят 80 млн. рублей, сообщает официальный паблик департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

В Куртамыше в качестве благоустройства выбрали территорию естественного склона, который местные обыватели называют «Пчёлкина горка», здесь они обычно катаются зимой. Однако здесь до сих пор пустырь. В планах реализации сделать спуск будет благоустроенным, рядом установят подъёмники. Здесь предполагается прокат спортинвентаря и кафе. В департаменте уточнили, что территория парка будет востребована как в зимнее, так и в летнее время. Тут попытаются устроить зону уличных тренажёров, скейт-парк, памп-трек и полосу препятствий. Для спокойного отдыха подойдут смотровая площадка и беседки на склоне.

Кроме того, по личному поручению губернатора в настоящее время готовятся объекты для участия в конкурсе Минстроя в 2022 году. Для этого администрации районов в Далматово, Катайске, Петухово, Макушино, Щучье и Шумихе готовят проекты по благоустройству местных территорий, которые направят в общественную комиссию. Там рассмотрят предложенные решения на предмет востребованности у большинства жителей. Затем заявку отправят в Минстрой России, где комиссия выберет победителей.

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