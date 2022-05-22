В агрохолдинге «Кургансемена» стартовал сев зерновых

Майская погода благоприятнее, чем в прошлом году. В северо-западной части региона прошли неплохие осадки. Последний месяц весны выдался в меру теплым с умеренными осадками. Посевные агрегаты на нивах научно-производственного агрохолдинга работают в круглосуточном режиме. В этом году на предприятии будет засеяно порядка 46 тысяч гектаров, - сообщил генеральный директор научно-производственного агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов.

В настоящее время сев ведется во всех подразделениях агрохолдинга: уже полностью посеяны горох, овес и кукуруза, завершается посев подсолнечника, осталось чуть более 20%. Также в оптимальные сроки приступили к севу мягкой яровой пшеницы позднеспелых сортов. В этом году посевная площадь в подразделении, засеянная этой культурой, составляет более 8 тысяч гектаров. При посеве вносят азотные и фосфорные удобрения.

В ближайшее время на предприятии готовятся к посеву рапса и льна. По традиции посевную кампанию планируется завершить ячменем и гречихой. Они займут около 3,5 тысяч гектаров.

В Курганской области на сегодняшний день яровой сев проведен на площади 460 тыс. га, что составляет 36% от плана. Наибольшая площадь — 52 тысячи га засеяна в Целинном районе.

Зерновых и зернобобовых посеяно 280 тыс. га, это 28% от плана. Лидируют Шадринский и Целинный районы, где засеяно свыше 25 тыс. га. В тройку лидеров входит и Щучанский район, здесь посеяно более 19 тыс. гектаров.

Технические культуры высеяны на площади 151 тыс. гектаров — 68% от намеченного. План по посеву картофеля и овощей выполнен на 55% и 27% соответственно.

По информации департамента АПК Курганской области.

Фото агрохолдинга "Кургансемена".

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