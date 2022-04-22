В Альменевском муниципальном округе ремонтируют центральную больницу и ФАП

На сегодняшний день в поликлинике Альменевской ЦРБ ведутся демонтажные работы и работы по подготовке стен под покраску. На фельдшерско-акушерском пункте в селе Бороздинка уже начаты работы по оштукатуриванию и покрытию стен керамической плиткой. Произведены работы по устройству стяжки пола и покрытию его плиткой. Все работы планируют завершить к концу лета.

На ремонт запланировано выделить более 11 млн рублей.

Отметим, что в Альменевской центральной районной больнице на 1-м этаже в рамках программы модернизации уже проведен масштабный ремонт. Отремонтированы крыльцо, коридоры, кабинеты, санузел, заменен лифт в терапевтическом корпусе, установлен удобный пандус. В поликлинике заменено отопление.

Также за последние несколько лет отремонтированы ФАПы в селах Мир и Танрыкулово. В селе Шарипово установлен новый модульный ФАП в рамках национального проекта «Здравоохранение» по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

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