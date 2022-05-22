В Альменевском муниципальном округе высадили патриотические саженцы

В честь Дня Великой Победы и в знак солидарности с российскими военными, находящимися сейчас на Украине, активисты из Альменевского муниципального округа посадили молодые сосны в виде буквы «Z» вблизи деревни Тузово.

Инициатором события стал Рамис Галеев - первый заместитель генерального директора ОАО «Шумихинский лесхоз» ". В мероприятии также приняли участие работники ОАО "Шумихинский лесхоз", Альменевского участкового лесничества, сотрудники прокуратуры Альменевского района, а также работники асфальтобетонного завода и просто неравнодушные жители Альменево.

Рамис Галеев пояснил, что посадка саженцев – акция ежегодная и традиционная. Каждый год она посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году решили оформить посадку в виде символа специальной военной операции на Донбассе. Акция завершилась дружеским чаепитием. Активисты с удовольствием пили походный чай из термосов, закончив работу.

Юлия Кондратьева.

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