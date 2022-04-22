В Альменевском музее действует выставка документов о преступлениях нацистов

В районном краеведческом музее «Дружба» им. Ф.И. Шакировой в селе Альменево Альменевского района Курганской области действует выставка архивных документов «Без срока давности» о жизни оккупированных территорий страны в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция была создана в рамках федерального проекта «Без срока давности», цель которого — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, а также установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

На выставке представлена лишь небольшая часть документальных свидетельств из Центрального архива Министерства обороны России и Российского государственного архива кинофотодокументов, часть из которых рассекречена, рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной советской территории: о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения; об условиях жизни в оккупации, лишениях и голоде; о преступлениях против детства; об эксплуатации населения, угоне на принудительные работы в Германию; об уничтожении больных и граждан, находящихся в лечебных учреждениях.

Эти преступления не имеют срока давности и в настоящее время классифицируются как геноцид.

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