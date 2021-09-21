В Белозерском районе молодые люди сыграли свадьбу в день выборов

В Белозерском районе молодые люди Антон и Евгения Пылковы сыграли свадьбу в день выборов, не отходя от избирательного участка. Очень символично создать семью в особенный день, когда определяется будущее нашей страны. Это радостное и волнительное событие не помешало молодоженам выполнить свой гражданский долг.

Друзья в социальной сети поздравляют молодоженов и пишут: «Молодцы! Совет да любовь!».

На избирательном участке №32 в селе Белозерском на 20 часов 17 сентября проголосовало 274 избирателя.

А семья Мокроусовых из села Белозерского проголосовали на дому - Светлана Андреевна - ветеран педагогического труда, заслуженный учитель, почётный гражданин Белозерского района, а Владимир Федорович - ветеран здравоохранения, всю свою жизнь посвятил медицине, много лет управлял районной больницей.

« Именно в эти три дня мы определяем развитие страны на ближайшие пять лет. Поэтому для каждого россиянина принципиально важно высказать свою позицию. По состоянию здоровья мы голосуем дома, это очень удобно. Все четко и ясно, выборы проходят честно, переносные ящики опломбированы, все меры безопасности соблюдены!», - считают они.

Наталья Рыбина. Газета "Боевое слово" Белозерского района.

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