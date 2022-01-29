В Белозерском районе на выходные устроили День катания с горы

Излюбленная русская забава – катания на санках. Кто скажет, что катание на санках – занятие для ленивых, не верьте! Недаром появилась пословица «Любишь кататься, люби и саночки возить». Катание на санках – это совсем небольшая физическая нагрузка, но не стоит забывать, что мы находимся на свежем воздухе и активно двигаемся.

В каждом населенном пункте нашего района детям совсем не скучно. Подготовку и зимние развлечения готовят сельские Дома культуры и библиотеки. Вот, например, на фото из села Боровлянки видно, как задорно ребятня отмечала День катания с горы. А еще они устраивали пешие прогулки, что способствует крепкому здоровью.

Накатались и набегались на морозе – можно и чайку попить. Першинские ребятишки 12 января отметили День горячего чая. Участники краеведческого кружка устроили чайную фотосессию.

В Белозерской библиотеке дети решили участвовать в конкурсе «Парад военной лего-техники». И уже есть первые изобретатели. Однако Влад Засыпкин в свои 10 лет сконструировал военную машину «Пулемётчик».

Кстати, конкурс только объявлен и продлится до 23 февраля, расскажите детям, пусть покажут свое умение обязательно!

Вот и получается, что даже зимой каждый из нас найдет развлечение по душе, а с приходом тепла останутся самые радостные и яркие воспоминания о задорных днях, проведенных на улице.

Наталья Рыбина. Фото автора.