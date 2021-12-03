В Белозерском районе отметили 28 ноября День придумывания слов

Да, мир не стоит на месте, изобретаются новые самолеты, роботы, лекарства. А язык во всём мире реагирует на происходящее. В нём отражается актуальное и значимое для общества людей. Русский язык растет. Одни слова появляются, другие произносятся совсем по-другому, у третьих появляются новые значения, привычные слова приобретают новый смысл, более актуальный.

Вот, например, слово корона – сейчас это совсем не атрибут на голове, а вирус. А короноик – человек, помешанный на новом заболевании, склонный во всем видеть симптомы и признаки коронавируса.

Мы разговариваем, не замечая, что в нашей речи есть выдуманные слова, иногда только мы знаем их значение.

Я тоже люблю придумывать слова! Одно слово «намихтярилась» что стоит! Знаете значение? Это я говорю, когда очень вкусно и плотно покушала.

Управляющий делами администрации Белозерского района Николай Лифинцев рассказал, что в конце прошлого года в селе Светлый Дол впервые услышал слово «расщепериться». Оно его поразило, конечно, понял его смысл, но в своей речи не использует.

– Для меня это сложная тема. Я вырос в Казахстане, в многонациональной среде. В окружении говорили на разных языках, поэтому могу использовать слова и выражения, услышанные мною в детстве и молодости. Но я люблю русский язык, хотя недостаточно его знаю. Я горжусь тем, что говорю на русском языке. К сожалению, он стремительно засоряется словами иностранного происхождения. Это было всегда, но то, что происходит сейчас, не может оставлять равнодушным. И в этом виноваты в том числе и те, кто должен бороться за чистоту и уникальность языка. Знаю, всему можно найти объяснение, но эти объяснения будут от слабости и нежелания сохранить язык, – поделился Николай Петрович.

Художественный руководитель Белозерского РДК Светлана Кузнецова кота своего называет «кванделябра-квакокобра». Бедный кот, надеюсь, на это он не откликается.Еще говорит «сарабарабубель», что означает – прикольный смехотун.

А Лена Иванова поделилась, что её мама Ирина Евгеньевна часто говорит слово «шибко», уточнив, что это скорей всего разговорное слово жителей деревни Корюкина. С этим я тоже сталкиваюсь постоянно, когда спрашиваю у мужа-корюкинца, любит ли он меня, он отвечает «шибко». Говорит, что это означает безумно или очень-очень.

Наталья Рыбина. Газета "Боевое слово" Белозерского района.