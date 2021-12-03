В Белозерском районе подвели итоги уборочной кампании-2021

Валовой сбор зерновых культур во всех категориях хозяйств составил 18,01 тыс. тонн. Средняя урожайность в бункерном весе с 1 га посевной площади 7,1 ц/га, с уборочной площади 8,9 ц/га. Разница более 1,5 ц/га обусловлена списанием 5,3 тыс. га зерновых в результате весенне-летней засухи.

Вместе с тем, отмечают специалисты, все предпосылки получения достойного урожая в текущем году были. Так, было подготовлено под посев более 70 % почвы, увеличены посевные площади, внесено 1,4 тыс. тонн минеральных удобрений. Но природа распорядилась по-своему. Осадков не было в течение двух месяцев, при повышенных температурах воздуха, да ещё сильных ветрах. В связи с этим на территории района наблюдалось опасное атмосферное явление – почвенная и атмосферная засуха.

Технические культуры, как более засухоустойчивые, легче перенесли засушливые явления. О чем свидетельствует результаты уборки. Урожайность масличного льна составила 8,8 ц/га, всего намолочено 1,23 тыс. тонн. Урожайность сои – 5,8 ц/га.

Урожайность картофеля и овощей, также как и по зерновым культурам ниже прошлогодних показателей, соответственно ниже валовой сбор.

Однако аграрии нашего района не опустили руки. Проведена осенняя основная обработка почвы на площади более 10,6 тыс. га. Обработаны паровые поля на площади 9,7 тыс. га. Всего под посев следующего года подготовлено более 20,3 тыс. га. Семена засыпаны в полном объеме – 4,63 тыс. тонн.