В Белозерском районе полным ходом идёт подготовка к весеннему севу

Сказать, что профессии в сельском хозяйстве сезонные – от всходов до уборки урожая осенью, абсолютно нельзя. На полях еще лежит снег, но в ООО Агрокомплекс «Куликов Родник» без работы не сидят. В зимний период перед работниками стоят множественные задачи, которые необходимо распланировать и решить до старта новой посевной, чтобы она была удачной и предопределила богатый урожай. Как рассказал нам директор агрокомплекса Алексей Кубасовв сейчас идет подготовка и накопление в необходимых объемах материально-технических ресурсов.

«Проводится анализ технопарка на следующий сезон, оценивается целесообразность использования той или иной единицы, рассчитываем стоимость комплектующих и запасаемся ими наперед. От условий зимнего хранения сельхозмашин и агрегатов зависит эффективность их дальнейшего использования, длительность службы и снижение затрат на ремонт и обслуживание. Каждый год агротехнический парк стараемся обновлять. Впрочем, как и семенной фонд, чтобы получать более качественный урожай», - сообщил Кубасов

По словам специалиста, полным ходом идет подготовка семенного материала к весенней посевной кампании, закупка семян, удобрений, составление агрономических карт и севооборотов, поиск новых решений для борьбы с вредителями и болезнями растений и подсчет необходимых в будущем работ по обработке полей. Кроме ключевых рабочих задач есть еще масса занятий на «зимние каникулы». А также круглогодично идет привлечение людей. Нехватка кадров – основная проблема в сельском хозяйстве.

И это всё не менее важная и ответственная работа. И именно от этой работы зависит финальный результат – урожай. При планомерной и хорошей подготовке к полевым работам, возможно в агрономические сроки произвести посев и дальнейший уход за сельскохозяйственными растениями, и как следствие получить достойный урожай.

По информации газеты «Боевое слово» Белозерского района.