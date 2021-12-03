В Белозерском районе проживает потомственный мастер-обувщик Зауралья

26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров, которые шьют и ремонтируют наши любимые сапоги и туфельки. Профессия достаточно редкая, но все также востребованная. Пожалуй, каждому из нас время от времени приходится прибегать к услугам обувного мастера.

Белозерского мастера обувных дел Юрия Антонова знают во всем районе. И это неудивительно. Через его руки ежедневно проходит не одна пара обуви. Азам ремонта обувиего давным-давно научил отец. Остальное сделали практика и опыт, который постепенно накапливал мастер. Выполняет он десятки видов ремонта. Где надо заменит набойки, поставит заплатки, ремешки оторвались – тоже не беда! Ну и зимняя ходовая обувь – валенок – будет еще долго служить и ноги греть, если его подшить. Он считает, что делать все надо на совесть, она же, совесть – лучший контролер. Если самому понравилось, как сделал – значит, клиенту точно понравится.

Родился и вырос Юрий в городе Кургане, 9 классов школы, потом армия. Там он получил специальность электрогазосварщика. Работать им не стал. Сапожничает Юрий уже не один десяток лет – с 1975 года приводит сапожки и туфельки в надлежащий вид.

В любой профессии нужно быть хорошим человеком. А в сапожной еще и терпеливым. Разные клиенты попадаются, и каждому нужно найти подход, наладить разговор, спокойно и чётко разъяснить, что можно сделать, а какую вещь уже не стоит ремонтировать и пора выбросить.Мастер знает, что к нему несут обувь дорогую и дешевую, для всех у него один подход и один знак качества.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово» Белозерского района.