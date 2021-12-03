В Белозерском районе стартует акция «Здоровым быть модно!», которая нацелена на объединение всех категорий населения при помощи средств массовой информации для формирования ценности здорового образа жизни и пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»

В рамках акции каждый желающий может бросить себе вызов, выполнить утреннюю зарядку или норматив ГТО и стать мастером того или иного упражнения. Чтобы стать мастером отжиманий, подтягиваний, бега и других упражнений, любителям спорта нужно опубликовать видео в социальных сетях с хештегом #здоровымбытьмодно или выслать видеоролик на адрес электронной почты gto.belozerskoe@mail.ru. Работы участников акции будут приниматься и размещаться в социальных сетях интернет до 17 декабря 2021 года. Авторы самых оригинальных видеороликов будут награждены призами.

Акция «Здоровым быть модно» направлена на расширение возможностей заниматься физической культурой и вести здоровый, подвижный образ жизни. Каждый желающий может заниматься спортом, сделав его нормой и частью своей повседневной жизни.