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В Белозерском районе усилили рейды в магазинах

Количество людей, носящих маски в общественных местах, повысилось, отметили местные журналисты

25 ноября, 2021 - 15:30

В связи с непростой эпидемической обстановкой рейды на территории Белозерского района по нарушению антиковидных мероприятий и санитарные патрули по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий с участием сотрудников органов власти по объектам торговли и оказания услуг проводятся регулярно. Их работа направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости соблюдения норм, помогающих предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

В очередной санпатруль вместе с сотрудниками полиции и администрации отправился обозреватель редакции. Согласно плану, мы посетили несколько магазинов, а также парикмахерскую и кафе общественного питания. На дверях всех учреждений висят объявления с предупреждениями: «Посетители без маски не обслуживаются», «Вход без маски запрещен».

К подобным мероприятиям жители привыкли и многие еще до входа в помещение поправляют маски на лице.Продавцы спокойно реагируют на данные проверки и без труда дают посмотреть журналы термометрии, инструктажа сотрудников, обработки поверхностей.

Все до одного работника магазинов соблюдают масочно-перчаточный режим, тщательно  следят, чтобы все покупатели находились в масках, а тем, кто не поднимает их выше подбородка, делают замечания. Людей, которые заходят без маски останавливают, просят надеть средство защиты и только потом заняться покупками.

–Я считаю, что все эти меры нужны и обязательны. Не хочется болеть и попасть в больницу. Сейчас ситуация напряженная, поэтому и сама защищаюсь и защищаю других, – поделилась с нами продавец одной из торговых точек Татьяна.

Отметим, что жители района стали более ответственно относиться к личной безопасности. Количество людей, носящих маски в общественных местах, повысилось.

– Соблюдаю правила ради безопасности. У меня дома дети, дочка и сын – оба школьники, они болеть не должны. Я не хочу принести домой заразу, поэтому ношу маску, – рассказывает житель райцентра Александр.

Но все-таки в одном из магазинов, в ходе санпатруля пришлось остановить нарушителя и составить протокол. На замечания мужчина отреагировал спокойно, вспомнив, что маска лежит в кармане куртки.

При посещении парикмахерской и мест общепита мы также проверили, есть ли на входе медицинские маски и кожные антисептики. Обратили внимание на разметку социального дистанцирования. Посмотрели журнал, в котором ежедневно отмечается температура каждого сотрудника в начале рабочей смены, а также поинтересовались у посетителей на наличии у них QR-кодов.

– Мы сразу выясняем, есть ли у клиента QR-код, справка, что переболел, или свежий ПЦР-тест. У нас достаточно большая площадь, стараемся рассадить, – говорят сотрудники парикмахерской. Кресла расположены на расстоянии не менее чем 1,5 метра друг от друга. Все посетители, которые находились в зале, были в масках.

А мы в очередной раз обращаемся к землякам с просьбой пройти вакцинацию, чтобы обезопасить и себя, и близких от заражения коронавирусом. Так регион сможет быстрее справиться с ростом заболеваемости.

Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Для тех же, кто привился или переболел ковидом, решили упростить получение бумажного сертификата. Это можно сделать в МФЦ. С 16 ноября белозерцы могут получить в МФЦ сертификат. Эта услуга будет актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или не имеет возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово». Фото автора.

 

25 ноября, 2021 - 15:30

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