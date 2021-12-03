В Белозерском районе усилили рейды в магазинах

В связи с непростой эпидемической обстановкой рейды на территории Белозерского района по нарушению антиковидных мероприятий и санитарные патрули по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий с участием сотрудников органов власти по объектам торговли и оказания услуг проводятся регулярно. Их работа направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости соблюдения норм, помогающих предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

В очередной санпатруль вместе с сотрудниками полиции и администрации отправился обозреватель редакции. Согласно плану, мы посетили несколько магазинов, а также парикмахерскую и кафе общественного питания. На дверях всех учреждений висят объявления с предупреждениями: «Посетители без маски не обслуживаются», «Вход без маски запрещен».

К подобным мероприятиям жители привыкли и многие еще до входа в помещение поправляют маски на лице.Продавцы спокойно реагируют на данные проверки и без труда дают посмотреть журналы термометрии, инструктажа сотрудников, обработки поверхностей.

Все до одного работника магазинов соблюдают масочно-перчаточный режим, тщательно следят, чтобы все покупатели находились в масках, а тем, кто не поднимает их выше подбородка, делают замечания. Людей, которые заходят без маски останавливают, просят надеть средство защиты и только потом заняться покупками.

–Я считаю, что все эти меры нужны и обязательны. Не хочется болеть и попасть в больницу. Сейчас ситуация напряженная, поэтому и сама защищаюсь и защищаю других, – поделилась с нами продавец одной из торговых точек Татьяна.

Отметим, что жители района стали более ответственно относиться к личной безопасности. Количество людей, носящих маски в общественных местах, повысилось.

– Соблюдаю правила ради безопасности. У меня дома дети, дочка и сын – оба школьники, они болеть не должны. Я не хочу принести домой заразу, поэтому ношу маску, – рассказывает житель райцентра Александр.

Но все-таки в одном из магазинов, в ходе санпатруля пришлось остановить нарушителя и составить протокол. На замечания мужчина отреагировал спокойно, вспомнив, что маска лежит в кармане куртки.

При посещении парикмахерской и мест общепита мы также проверили, есть ли на входе медицинские маски и кожные антисептики. Обратили внимание на разметку социального дистанцирования. Посмотрели журнал, в котором ежедневно отмечается температура каждого сотрудника в начале рабочей смены, а также поинтересовались у посетителей на наличии у них QR-кодов.

– Мы сразу выясняем, есть ли у клиента QR-код, справка, что переболел, или свежий ПЦР-тест. У нас достаточно большая площадь, стараемся рассадить, – говорят сотрудники парикмахерской. Кресла расположены на расстоянии не менее чем 1,5 метра друг от друга. Все посетители, которые находились в зале, были в масках.

А мы в очередной раз обращаемся к землякам с просьбой пройти вакцинацию, чтобы обезопасить и себя, и близких от заражения коронавирусом. Так регион сможет быстрее справиться с ростом заболеваемости.

Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Для тех же, кто привился или переболел ковидом, решили упростить получение бумажного сертификата. Это можно сделать в МФЦ. С 16 ноября белозерцы могут получить в МФЦ сертификат. Эта услуга будет актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или не имеет возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово». Фото автора.