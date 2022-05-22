В Целинном муниципальном округе в память о погибшем в ходе спецоперации бойце высадили яблони

В Курганской области в память о героически погибшем в ходе спецоперации по денацификации Украины сержанте Николае Железнякезаложили яблоневую аллею. За свой подвиг приказом Президента РФон награждён орденом Мужества посмертно.

На территории Кислянской школы в Целинном муниципальном округе, где учился Николай Железняк,высадилидвадцать деревьев. Вместе с родителями героя и школьниками участие в высадке аллеи приняли представители правительства региона, областной Думы и руководство округа.

Губернатор Вадим Шумков дал поручение увековечить память всех наших земляков, героически павших при выполнении воинского долга: «Ни один из тех бойцов, которые, к сожалению, пали, защищая нашу страну, выполняя свой воинский долг, не будет забыт, все их семьи получат материальную поддержку».

По информации пресс-службы губернатора Курганской области, в школах, где обучались погибшие в ходе специальной военной операции, установят мемориальные доски по образцу и подобию мемориальных досок, установленных в Зале воинской славы в Большом Кремлёвском дворце - на белом мраморе золотыми буквами будут написаны фамилии и имена этих парней.

«Муниципальным органам власти дано поручение называть именами наших земляков, совершивших подвиги в ходе спецоперации, общественные территории и наиболее памятные места городов и сел, откуда они уходили на этот подвиг», - отметил губернатор.

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