В центре внимания – рабочий

. На сцене Курганской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по итогам 2015–2016 гг.

В ожидании праздника

Праздник начался на площади перед филармонией. Здесь собрались несколько десятков ярко одетых молодых людей и девушек, чтобы поприветствовать представителей рабочих профессий. Через живой коридор волонтеров одна за другой прошли делегации из всех регионов Уральского федерального округа. Под бурные аплодисменты победители поднимались по ковровой дорожке, ведущей в филармонию. В фойе развернулась выставка достижений робототехники, здесь же установлены инсталляции, посвященные рабочим профессиям.

В этот праздничный день в зале собрались молодые и опытные рабочие, ветераны труда, руководители предприятий, представители органов власти. Все готово к началу торжественной церемонии. Вскоре ведущие пригласили всех в импровизированную киностудию «Курган­фильм», где прямо на глазах зрителей создавался, монтировался и озвучивался новый фильм под названием «Славим человека труда!».Также гости смогли увидеть кадры старых фильмов, где прославляются труд и рабочие профессии.

Вручение государственных наград

В исполнении Зауральского симфонического оркестра и солистов областной филармонии прозвучал Гимн России. Гостей церемонии приветствовал полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских:

– Смысл проекта «Славим человека труда!» в том, чтобы вернуть заслуженное уважение тем людям, которые своим трудом создают богатство нашей страны. Этим проектом мы помогаем выполнить ту задачу, которую поставил глава государства – к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Но если бы эта задача состояла только в том, чтобы создать рабочие места и подготовить кадры, это было бы слишком просто. Мы замахнулись на то, чтобы изменить российское общество. Мы убеждены, что в списке ценностей труд должен быть на первом месте.

Игорь Холманских вручил государственные награды представителям рабочего класса, которые достигли выдающихся успехов в труде. Среди награжденных люди разных профессий – водитель­испытатель боевых машин, токарь, вальцовщик, машинист строительной техники, учитель и врач. И это еще раз подтверждает истину: не место красит человека, а человек – место.

Всё больше номинаций

За время своего существования проект значительно расширил географию и вышел за рамки Уральского федерального округа, к участию в конкурсе профессионального мастерства присоединились Сибирь, Поволжье, Дальний Восток, Республика Крым. С каждым годом увеличивается не только количество участников конкурса, но и число номинаций. Проект «Славим человека труда!» в этот раз включил себя соревнования по 22 номинациям. В этом году конкурс впервые прошел среди инженеров. Также впервые в мастерстве соревновались представители народных художественных промыслов и ремесел.

Впервые в пятилетней истории проекта церемония награждения победителей прошла в Кургане. На сцене губернатор Курганской области Алексей Кокорин:

– В прошлом и в нынешнем году три окружных конкурса «Славим человека труда» проходили на территории Курганской области. Это «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи», «Лучший обвальщик мяса» и «Лучший инженер­механик сельского хозяйства». Сегодня утром мы с полпредом президента побывали в КГСХА, где обговорили перспективы развития нашей уникальной академии. Убежден, что общими усилиями мы обязательно будем продолжать готовить квалифицированные кадры и поручение президента по подготовке специалистов различных направлений мы обязательно выполним.

Один за другим на сцену поднимались победители и призеры конкурсов профессионального мастерства из разных регионов УрФО, их неизменно встречали бурей аплодисментов. Но настоящую овацию устроили представителям старшего поколения – ветеранам труда, Героям Социалистического труда, кавалерам орденов и медалей, почетным гражданам города Кургана и Курганской области! В их честь в исполнении Павла Базанова прозвучала песня «Когда весна придет…», а девушки из ан­

самбля «Грация» пригласили пожилых людей на танец.

Свое мнение о конкурсах профмастерства высказала и губернатор ХМАО Наталья Комарова:

– Очевидно, что увеличивается конкурсная борьба, конкуренция, потому что все больше людей принимают участие в этих соревнованиях и показывают все более высокий класс. Поэтому мне очень приятно констатировать то, что в этом году наш регион улучшил свои достижения и среди победителей нас, югорчан, на 60% больше, чем в прошлом году.

На празднике победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» свои награды получили более 100 человек.

Владислав Пронженко (Ноябрьск), лучший пожарный среди работников подразделений ФПС субъектов УрФО:

– Я закрепился в том, что я на работе далеко не последний, а на Урале еще и самый лучший. То, что я делаю, не проходит зря, и моя работа вознаграждается. Для каждого работника такие конкурсы очень важны. В проекте «Славим человека труда!» представлено мало профессий, есть много незаслуженно забытых людей, которые достойны награды.

Анатолий Суровцев, Герой Социалистического Труда, представитель центрального правления Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России»:

– Я родился в селе Чебачьем Частоозерского района. В Кургане со своей бригадой каменщиков я строил машиностроительный завод, поселок Курганка, площадь Ленина и улицу К. Мяготина. После армии остался строить Москву и ее районы, город Зеленоград с первого дома. Три года назад на форуме в Госдуме я говорил о том, что пора нам возродить рабочий класс, потому что многие корифеи, специалисты разных отраслей народного хозяйства уходят из жизни… И вот сегодня утром я прилетел из Москвы и радуюсь такому великому празднику.