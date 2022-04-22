В церкви села Усть-Суерское пройдет пасхальное богослужение

В колыбели Суерских деревень, в селе Усть-Суерское чуть слышно бьётся сердце древней –двухпрестольной церкви – с главным нижним теплым храмом во имя Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских и верхнем во имя Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев.

Этот храм является свидетелем и участником множества исторически значимых событий района, области и всем матушки России. Его стены кровоточат от пуль и разрывов снарядов, рваные раны на теле напоминают о лихолетьях безбожия. Своды помнят крики отчаяния матерей, жен, невест при получении страшных известий о гибели их мужчин на поле брани, они помнят и терпеливо ждут плача младенцев при Таинстве Крещения, слёз радости родителей при Венчании достойных уважения детей. Храм жив, теплом и мудростью дышат его стены и такое чувство возможно испытать только в древней намоленной Святыне.

И не смотря на все непогоды, ветра и зной Истории, доводы оппонентов о том, что приход не имеет ни какой перспективы на жизнь, со ссылкой на тот факт, что в Усть-Суерское сейчас проживает единственный ребенок школьного возраста – Эля Петрякова, буду спорить.

«Наш храм жив! Наши предки, основатели волости пережили и перебороли голод 1891-1892 годов, кровавые времена гражданской войны, жестокий и беспощадный 1921 год, голод 1922 года, а после этого своими жизнями, кровью, трудом и потом вырвали кадык фашизму, обуздали атом, отправили человека в космос, отстроили страну. А что же мы, потомки славных Усть-Суерских родов?».

24 апреля 2022 года в Усть-Суерской церкви состоится праздничное Пасхальное богослужение – событие, которого не было в нашем храме почти столетие. После освящения Пасхальных куличей жителям и гостям Усть-Суерской волости предоставляется возможность окунуться в концертно-развлекательную программу, послушать исполнение авторских песен ветерана 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии Сергея Сергеева, фольклорного коллектива «Облепиха», испить ароматного Алтайского травяного чая из самовара и многое другое. Анатолий Рыбин исполнит песни и прочтет стихи собственного сочинения

Начало мероприятий в 13 часов.

Потомок древнего Усть-Суерского рода Рахмановых - Андрей Рахманов.

По информации газеты "Боевое слово".



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