В части регионов РФ завершился первый день голосования

Регионы Дальневосточного федерального округа завершают первый день голосо-вания. В Камчатском крае и на Чукотке все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Последними в ДФО закроются избирательные участки в Бурятии — в 15:00 мск.

В других регионах страны голосование продолжается. В Курганской области работают 944 участка. На них соблюдаются все противоэпидемические меры. Избирателям на входе предлагают продезинфицировать руки, измеряют температуру, выдают маски и перчатки, а при голосовании – одноразовую ручку.

Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различного уровня. Россияне выбирают новый состав Госдумы восьмого созыва. Еще в девяти регионах организованы прямые выборы губернаторов. Жители 39 субъектов также голосуют за депутатов местных Заксобраний.

Фото Николая Пушилина.